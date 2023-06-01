アフガニスタンを実効支配するタリバン暫定政権と隣国パキスタンの衝突が激化し、パキスタンの国防相は「戦争状態に入った」と宣言。両国の緊張が一段と高まっています。タリバン側は、26日夜からの攻撃でパキスタン兵50人以上を殺害したと発表したほか、パキスタンの首都イスラマバードなどにドローン攻撃を行ったとしています。一方、パキスタンはアフガニスタンの首都カブールなど各地の軍事拠点を空爆し、「タリバン戦闘員ら27