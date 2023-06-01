2026年2月27日、札幌市東区の国道で30代とみられる男性がトラックにはねられる事故がありました。事故があったのは、札幌市東区東雁来の国道274号の交差点付近です。午後10時すぎ、トラックの運転手から「トラックと歩行者の事故」と警察に通報がありました。警察によりますと、トラックが歩行者の30代とみられる男性をはね、男性は意識不明の重体です。警察はトラックの運転手から話を聞くなどして、事故当時の状況を詳しく調べて