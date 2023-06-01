熊本市でことし初めての「食中毒」の発生が発表されました。特別養護老人ホームで25人が食中毒と診断され、全員回復したということです。食中毒が発生したのは、熊本市中央区にある特別養護老人ホーム「琴平本町」です。熊本市保健所によりますと、今月20日～21日にかけ、50歳代～100歳代の入所者25人が下痢などの症状を訴え、複数人の便から毒素をつくる「ウエルシュ菌」の陽性反応がありました。重症化