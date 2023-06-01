熊本市出身の藤青雲関が27日熊本県庁を表敬訪問しました。新入幕となる来場所での目標は…？藤青雲関は熊本市出身の28歳。文徳高校、明治大学を経て、大相撲入りしました。そして、ことしの1月場所で11勝4敗と、4場所連続で勝ち越し、3月場所の新入幕を決めました。木村知事へのあいさつでは、こんな場面も…。■藤青雲関「え～あの。ちょっと（あいさつが）飛んでしまって。申し訳ないです」緊張のあまり、挨拶を忘れてしま