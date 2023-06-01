人や動物の血を吸うヒルの一種、「ヤマビル」で南阿蘇村ではここ数年被害が増えています。まもなく、ヤマビルの活動時期になることから対策講習会が開かれました。南阿蘇村役場に集まった住民たち。村が開催したヤマビル対策の講習会です。今から2年ほど前…。■南阿蘇村議会 河内克也議員「主に両併・久石地区に生息するヤマビルの人的被害が絶えません」ヤマビルの被害が村議会で取り上げられました。議会で被害を述べた河内克也