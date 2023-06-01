県内を中心に活動するアマチュア楽団が演奏会を開きました。曲のテーマは大地震からの復興と再生。熊本地震を経験した団員たちが復興の音を奏でました。今月23日に開かれた吹奏楽の定期演奏会。創立46年を迎えるアマチュア楽団「碧落アンサンブル」です。地震と復興をテーマにした曲を演奏しました。楽団には、10代～60代の約60人が所属しています。■常任指揮者 前村知宏さん「全部大事に演奏する影に隠れてし