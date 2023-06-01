来月、センバツ高校野球に出場する熊本工業の選手がKKTを訪れ、全国での活躍を誓いました。KKTを訪れたのは、熊工野球部井藤啓稀キャプテンとピッチャーの堤大輔選手など5人です。 熊工は、去年秋の県大会で優勝し、九州大会に出場。その九州大会でベスト4となりセンバツ出場校に選ばれました。9年ぶりの大舞台となる熊工。目指すところは…。■井藤啓稀選手「やっぱり勇気と感動を与えれるようなプレーをしっかり