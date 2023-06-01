リンクをコピーする

ＮＹ各市場０時台ダウ平均は６７９ドル安ナスダックもマイナス圏での推移 NY株式27日（NY時間10:16）（日本時間00:16） ダウ平均48819.43（-679.77-1.37%） ナスダック22678.34（-200.04-0.87%） CME日経平均先物58605（大証終比：-495-0.85%） 欧州株式27日GMT15:16 英FT100 10884.73（+38.03+0.35%） 独DAX 25268.04（-20.98-0.08%） 仏CAC40 8556.73（-64.20-0.74%） 米国