ダウ平均は大幅安、マグニフィセントセブンも売り目立つ＝米国株序盤 きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は前日比マイナス圏での推移。一時下げ幅は800ドルを超えた。前日比は、ダウ工業株３０種平均が６４７．３９ドル安の４万８８５１．８１ドル、ナスダック総合指数が１７４．９７安の２万２７０３．４１。 オープンＡＩがエヌビディア＜NVDA＞、ソフトバンクG、アマゾン＜AMZN＞などから資金調達を新たに1100億ド