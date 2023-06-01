三菱UFJ銀行と三井住友銀行は、住宅ローン利用者の8割が選んでいるとされる変動型の住宅ローン金利を引き上げます。三菱UFJ銀行は、3月から適用される最優遇金利を0.275％引き上げ0.945％にします。昨年末の日銀の追加利上げなどを踏まえたもので、三井住友銀行は0.25％引き上げ1.175％にします。