元日向坂４６で女優の齊藤京子が２７日放送のフジテレビ「全力！脱力タイムズ」にゲスト出演。テレビ朝日系の冠番組「キョコロヒー」でタッグを組むヒコロヒーと、サシでトークするサプライズ展開となった。本編後、ヒコロヒーが仕切るミニトークコーナー「コンプライアンス委員会」。従来なら芸人が招かれるはずが、この日は齊藤に出演指令が出され、「えっ？ウソでしょ。私も行くんですか？女優さん、いつも行かれないですよ