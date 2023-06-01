子供たちが学校から出るCO2の排出量を“見える化”。持続可能な未来を自らの頭で考えます。シュレッダーのゴミに、ペットボトル。真剣な表情でゴミの重さを量るのは、東京・調布市にある中高一貫の「ドルトン東京学園」の生徒たち。彼らが挑戦するのは、学校から出るCO2排出量の“見える化”です。生徒に説明しているのは、CO2排出量の見える化サービスを提供するスタートアップ企業・アスエネです。企業と学校がタッグを組んで行