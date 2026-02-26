[2.27 J1百年構想EAST第4節 町田 2-1千葉 Gスタ]頼れるキャプテンの帰還が勝ち点3につながった。FC町田ゼルビアDF昌子源は27日の千葉戦で、後半途中に負傷交代した前々節・水戸戦(◯2-2、PK4-2)以来、2試合ぶりの先発復帰。欠場した前節・東京V戦(▲2-2、PK4-3)はチームが後半44分からの2失点で追いつかれ、PK戦で敗れるという悔やまれる結果に終わっていたなか、この日は逃げ切っての勝利に導いた。昌子は一昨年4月21日のJ1第