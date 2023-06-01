山鹿市の公民館に火をつけた疑いで男が逮捕されました。建造物侵入と現住建造物等放火の疑いで逮捕されたのは、山鹿市菊鹿町の会社員、元田栄一容疑者48歳です。警察によりますと、元田容疑者は1月19日、山鹿市鹿校通りの公民館に火をつけ、約220平方メートルを焼いた疑いがもたれています。近くの防犯カメラや現場付近への聞き込みなどから逮捕に至ったということです。警察の調べに対し、元田容疑者は「火をつけたことに間