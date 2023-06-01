イランの核開発をめぐるアメリカとイランの核協議。今回も合意には至りませんでした。終了後、協議に出席したイランのアラグチ外相は、核問題や対イラン制裁の解除について「いくつかの問題については共通の理解を確立した」としています。一方で「意見の相違もあり、解決策を見出すために交渉した」とも述べ、依然として双方の主張に隔たりがあることを示唆しました。今後については1週間以内にも4回目の協議を開催するとしていま