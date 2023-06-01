熊本大学の准教授がハラスメントで懲戒処分です。27日付けで停職3か月となったのは、大学院教育学研究科の准教授です。熊大によりますと、准教授は2023年11月～翌年1月にかけ、複数の学生に高圧的かつ不十分な指導を行い、精神的な苦痛を与えたということです。また、一部の授業で学生の修学環境を不当に阻害したとしたとされています。一昨年2月、複数の学生が大学に訴え、発覚しました。ハラスメントの影響による休学や退