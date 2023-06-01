赤色灯27日午後5時40分ごろ、北海道旭川市神楽6条9丁目の路上で、娘（2）が車にはねられたかもしれないと母親から119番があった。救急隊が駆けつけると、女児は頭にけがをして路上に倒れた状態で、搬送先の病院で死亡が確認された。道警はひき逃げ事件の疑いもあるとみて捜査を始めた。現場はJR旭川駅から南西約1キロの住宅街。