日本にある宿泊施設に泊まった外国人の数が、去年1年間で、のべ1億7787万人と過去最多になったことがわかりました。観光庁が発表した宿泊旅行統計調査によると、去年、日本にある宿泊施設に泊まった外国人の数は、のべ1億7787万人と前の年と比べ8.2%増え、過去最多を記録しました。なかでも、中国が最も多く、のべ3040万人で、次いで台湾、韓国、アメリカ、香港と、この5つの国と地域でおよそ6割を占めています。3大都市圏に宿泊す