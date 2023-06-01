ソフトバンクグループは、米OpenAIに対する300億米ドル（約4兆6743億円）の追加出資を発表した。 左はソフトバンクグループの孫正義会長、右はOpenAIのサム・アルトマンCEO（2025年2月撮影） OpenAIの資金調達ラウンドに対して、ソフトバンク・ビジョン・ファンド2を通じて参加する。2月27日付けで最終的な契約が締結された。 累計出資額は646億ドルで、持分比率は約13％になる見込み。