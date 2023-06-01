【HSGK 1/72 アゲハ・モルフォ・ザ・スルタン】 第1期抽選販売 2月28日～3月8日 当選発表 3月27日 価格：143,000円 ボークスは、レジン製組み立てキット「HSGK 1/72 アゲハ・モルフォ・ザ・スルタン」第1期抽選販売を本日2月28日より受付開始する。価格は143,000円。 本商品は「ファイブスター物語」より、天照家に代々伝わる駆逐型GTM「アゲ