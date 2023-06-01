リンクをコピーする

【アークナイツ：エンドフィールド チェン・センユー】 2026年11月 発売予定 価格：25,960円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 APEX-TOYSより、2026年11月に発売予定の1/7スケールフィギュア「アークナイツ：エンドフィールド チェン・センユー」。こちらは、アクションRPG「アークナイツ：エンドフィールド」