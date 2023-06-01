【ゼンレスゾーンゼロ イヴリン・シェヴァリエ】 2026年12月 発売予定 価格：26,950円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 APEX-TOYSより、2026年12月に発売予定の1/7スケールフィギュア「ゼンレスゾーンゼロ イヴリン・シェヴァリエ」。こちらは、HoYoverseが運営するアクションRPG「ゼンレスゾーンゼロ」に登場する、帝高エンターテイ