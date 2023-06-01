2026年2月27日、北海道旭川市の路上で意識不明の状態で倒れているのが見つかった2歳の女の子が、搬送先の病院で死亡しました。女の子が倒れていたのは、旭川市神楽6条9丁目の片側1車線の市道です。27日午後6時前、女の子の母親から「娘が車にはねられたかもしれない」と消防に通報がありました。警察と消防によりますと、女の子は頭部に損傷があり、意識のない状態で病院に搬送され、その後死亡が確認されたということです。当時、