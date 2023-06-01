俳優・松田龍平が主演するテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』（毎週金曜後11：15）の最終回が27日に放送された。シークレットゲストとしてオダギリジョーがサプライズ登場を果たした。【写真】クセ強すぎ！衝撃の登場を果たした大物ゲスト本作は、小さな田舎町・西ヶ谷温泉を舞台に、探偵兼発明家の一ノ瀬洋輔（松田）のもとへ次々と舞い込むヘンテコな依頼を、個性豊かな町の住人たちを巻き込