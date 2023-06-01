最先端半導体の量産を目指すラピダスに、官民が2600億円余りを出資です。ラピダスは、AI（人工知能）や自動運転に欠かせない最先端半導体の量産を目指しています。多額の資金を必要とするラピダスに対し、27日までに政府が1000億円、NTTやキヤノン、ソニーグループをはじめとする民間企業など32社が合わせて1676億円の出資を行いました。赤沢経産相：国益のために必ず成功させなければならない国家的なプロジェクト。政府が筆頭株