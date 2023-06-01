【Pokémon Presents 2026.2.27】 2月27日23時～ 配信開始 ポケモンは、配信番組「Pokémon Presents 2026.2.27」にて、「Pokemon LEGENDS Z-A」と「Pokemon HOME」の連携日が2026年春になることを発表した。 連携が可能になることで、「Pokemon LEGENDS Z-A」で仲間にしたポケモンたちを預けたり、これまでの「ポケモン」シリーズで仲間にしたポケモンたちをミアレシテ