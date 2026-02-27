ピボット分析東京時間（23:32現在） ドル円 現値156.04高値156.23安値155.54 157.02ハイブレイク 156.63抵抗2 156.33抵抗1 155.94ピボット 155.64支持1 155.25支持2 154.95ローブレイク ユーロ円 現値184.19高値184.47安値183.71 185.30ハイブレイク 184.88抵抗2 184.54抵抗1 184.12ピボット 183.78支持1 183.36支持2 183.02ローブレイク