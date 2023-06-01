ドルカナダは朝のカナダ売りから反転＝NY為替 ドルカナダはGDPがやや弱く、朝はカナダ売りの動き。ロンドン市場での１．３６７０カナダ前後から１．３６８５カナダを付けた。その後は米債利回り低下伊などを受けたドル売りに押され１．３６５１カナダを付けるなどドル安カナダ高。 USDCAD 1.3658