KOREグループは買収合意報道で大幅高＝米国株個別 世界的な独立系IoT（Internet of Things：モノのインターネット）のKOREグループは、投資会社サーチライトキャピタル及びアブリ―パートナーズによる７．２６億ドルでの買収に合意と報じられたことで、大きく株価が上昇。 ＫＯＲＥＧｒｏｕｐＨｏｌｄｉｎｇｓＩｎｃ＜KORE＞8.97（+3.96+78.94%）