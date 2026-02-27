ミラノ・コルティナオリンピッククロスカントリースキーで3種目に出場した下高井郡山ノ内町出身の馬場直人選手が27日、所属する企業がある中野市で結果を報告しました。中野市役所を訪れたクロスカントリースキーの馬場直人選手。湯本隆英市長にオリンピックの結果を報告しました。クロスカントリースキー馬場直人選手 「今回は、自分の体調が芳しくなく、思うような結果を出すことができませ