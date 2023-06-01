イラン中部イスファハンの核関連施設＝1日（PLANETLABSPBC提供・ロイター＝共同）【ウィーン共同】イラン核問題を巡り、国際原子力機関（IAEA）は27日、イランが貯蔵する高濃縮ウランの量について、依然として把握できていないとする報告書をまとめた。昨年6月のイスラエルと米国によるイラン核施設空爆後、IAEAは8カ月以上にわたり攻撃を受けた核施設への査察ができていない。米国とイランの核協議が続き、米国が軍事行動