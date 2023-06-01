2001（平成13）年2月28日、百歳を超える双子姉妹「きんさん、ぎんさん」の妹、蟹江ぎんさん（左）が108歳で死去した。姉の成田きんさんは前年の1月に死去。ぎんさんは明治から平成までの足掛け3世紀を生き抜いた。かわいらしい笑顔と当意即妙のやりとりで、2人は国民的アイドルだった。写真は1998年。