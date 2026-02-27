こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した渦巻銀河「IC 342」。きりん座の方向、約1100万光年先にあります。高温のガスと星々が集まる銀河の明るい中心部、その周りでは塵の豊富な暗い雲が入り組んだ模様を描き、青く若い星々が輝く渦巻腕（渦状腕）が包み込む、そんな壮大な光景を捉えています。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡が観測した渦巻銀河「IC 342」（Credit: NASA, ESA, P. Sell (University of Florida), and P. Kaaret