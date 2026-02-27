2月27日（現地時間26日、日付は以下同）、ロサンゼルス・レイカーズはフェニックス・サンズと対戦。終盤までもつれた試合展開の末、最終スコア110－113で敗れ3連敗を喫した。なお、八村塁は体調不良により欠場している。 レブロン・ジェームズやルカ・ドンチッチらとともに先発出場したディアンドレ・エイトンは、この試合約22分半の出場で2得点4リバウンド1スティールをマーク。25日のオ