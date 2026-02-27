ドバイDuty Freeテニス選手権大会期間：2026年2月23日～2026年3月1日開催地：アラブ首長国連邦 ドバイコート：ハード（屋外）結果：[フェリックス オジェ アリアシム] 0 - 2 [ダニル メドベージェフ] 試合の詳細データはこちら≫ ドバイDuty Freeテニス選手権第5日がアラブ首長国連邦 ドバイで行われ、男子シングルス準決勝で、第1シードのフェリックス オジェ アリアシムと第3シー