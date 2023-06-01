28日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比620円安の5万8480円と急落。日経平均株価の現物終値5万8850.27円に対しては370.27円安。出来高は8168枚となっている。 TOPIX先物期近は3909ポイントと前日比45.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は29.68ポイント安で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 58480