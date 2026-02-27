ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋野球日本代表「侍ジャパン」は27日、中日との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」（バンテリンドーム）に5-3で勝利した。3月6日に初戦を迎えるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）連覇へ向け、この試合で試されたのが緊急対応だ。守護神と期待される大勢投手（巨人）が9回に13球を投げたところで足を攣り降板。高橋宏斗投手（中日）を急遽マウンドへ送り、なんと