自動車関連エレクトロニクス製品の開発・製造・販売を手掛ける セルスター工業は、パーキングモード設定機能を本体に内蔵した新型ドライブレコーダー「CS-E200」を、3月に発売すると発表した。【こちらも】JESIMAIK、多機能ジャンプスターター「U30」発売近年、駐車中の車両に対するいたずら・車上荒らしが社会問題化する中、ドライブレコーダーの需要は高まっている。とりわけ駐車中の動作を自動で記録するパーキングモード機