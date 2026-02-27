柔道のグランドスラム・タシケント大会第１日は２７日、タシケントで男女計５階級が行われ、五輪２連覇で男子６６キロ級の阿部一二三（パーク２４）は５試合を勝ち抜いて優勝した。決勝で服部辰成（東海大）に一本勝ち。今年最初の実戦で好発進した。男子６０キロ級の中村太樹（ＪＥＳエレベーター）は３位。女子は５２キロ級の藤城心（三井住友海上）が頂点に立った。４８キロ級は原田瑞希（日大）が２位で、吉野紗千代（帝京