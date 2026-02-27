27日午後11時48分ごろ、沖縄県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は宮古島北西沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.6と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、沖縄県の宮古島市です。【各地の震度詳細】■震度2□沖縄県宮古島市■震度1□沖縄県多良間村石垣市竹富町気象庁の発表に基