◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第４節町田２―１千葉（２７日・町田ＧＩＯＮスタジアム）町田はホームで千葉に２―１で勝利した。＊＊＊６年ぶりの兄弟対決を制した。町田のＭＦ前寛之は後半３４分、千葉で先発していた２歳年上の兄・貴之がいるピッチの中へ入った。試合で相まみえるのは自身が福岡、兄が松本に在籍していた２０２０年１１月８日以来で、Ｊ１同士での対戦は今回が初。同じボランチポジションで攻