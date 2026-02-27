小学館が運営する漫画アプリ「マンガワン」の編集部は、刑事事件で罰金刑を受けた漫画原作者を別のペンネームで別の漫画に起用していたとして謝罪し、配信の停止などを発表しました。小学館の漫画アプリ「マンガワン」の編集部は、27日、連載漫画「常人仮面」の配信と単行本の出荷を停止すると発表しました。編集部などによりますと、原作者の男性は、別の漫画「堕天作戦」を連載していた2020年に、当時16歳の女子高校生に対する児