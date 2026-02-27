陸上男子マラソンで２０２４年パリ五輪６位の赤崎暁（クラフティア）、世界選手権４度出場の川内優輝（あいおいニッセイ同和損保）が３月１日の東京マラソン攻略のカギを語った。当日は９時１０分号砲で、大会公式サイトでは最高気温が１７度前後の予報のため、暑さへの注意喚起もされている。今月２２日の大阪マラソンでもスタート時に発表された気温は１１・３度ながら、トップ選手フィニッシュ時は２０度近くまで上昇してい