【新華社東京2月27日】日本の高市早苗首相が台湾について誤った発言を行い、軍備拡張を推し進めていることに関し、26日に東京で開かれたシンポジウムに参加した日本の有識者らが懸念を表明、日本の政治が右傾化していることは非常に危険であり、社会の各界が関心を持つべきだと訴えた。青山学院大学の羽場久美子名誉教授は、日本の政界と社会で顕在化しつつある右傾化の動きに憂慮を示し、各界に警戒を保つよう呼びかけた。