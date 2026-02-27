パキスタン軍統合広報局（ISPR）の責任者は2月27日の記者会見で、「アフガニスタンが一方的に国境線を越え、パキスタンのカイバル・パクトゥンクワ州の53カ所に攻撃を行った。一方で、パキスタン側による反撃はすべて軍事目標に対するもので、節度ある攻撃であり、民間人に死傷者は出ていない」と明らかにしました。衝突の発生以来、パキスタン軍は兵士12人が死亡し、27人が負傷、1人が行方不明となっています。アフガニスタン側は