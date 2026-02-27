◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第４節町田２―１千葉（２７日・Ｇスタ）千葉がアウェーで町田と対戦し１―２で敗戦した。先発フル出場を果たした前貴之は、町田所属の弟・寛之と６年ぶり、Ｊ１では初めての兄弟対決が実現した。後半３４分に弟・寛之が途中出場でピッチに入ったが、負けている状況の兄・貴之にとって声をかけるタイミングはなく「試合前にハイタッチだったりはしました」と振り返った。今季はここまでボラ