◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本５―３中日（２７日・バンテリンＤ）試合開始１時間半前。満員になったバンテリンドームでドジャース・大谷翔平投手が、フリー打撃を行った。中日ナインだけでなく、コーチやスタッフもそろったベンチに一足遅れてやってきた井上一樹監督は「見えねーじゃん！」とツッコミ。破壊音と共に描かれた放物線を目で追い、「すごい振りだなって。世界にもあんな選手いないわけじゃん？選