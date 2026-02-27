ドル高優勢、米PPIの強さが影響、中東情勢受けてフラン高も目立つ＝NY為替序盤 27日のNY市場でドル円はドル高円安がやや優勢。今日の東京市場で一時155円54銭まで下げる場面が見られたが、その後反発しロンドン市場午前に156円23銭を付けた。その後NY朝にかけて再びドル安となり、155円80銭台を付けていたが、22時半の1月米生産者物価指数(PPI)が予想を上回る伸びとなったこともあって、156円10銭台まで再びドル高円安となっ