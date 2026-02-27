日本時間２３時４５分に米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（2月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（2月）23:45 予想52.6前回54.0（シカゴ購買部協会景気指数)