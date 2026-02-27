ニデックは２７日、グループ内で相次いだ不適切な会計問題を調査している第三者委員会から報告書を受け取ったと発表した。個人情報などに配慮したうえで近く公表し、岸田光哉社長が、記者会見して説明する。最大の焦点は、経営陣の関与の程度だ。社内からは経営陣の関与や認識の下、恣意（しい）的に会計処理を行ったことを疑わせる資料が見つかっている。関係者によると、第三者委は元役員を含む関係者に聞き取り調査を行った